Đoković o povredi: Snimam dokumentarac

O povredi trbušnog mišića Novaka Đokovića na Australijan openu mnogo se pričalo prethodnih dana.

Gotovo da nije bilo svjetskog ni domaćeg medija koji nije naširoko pisao o tome, ali čini se da je poslije svega nekoliko dana Novak sve to ostavio iza sebe.

Na terenu se kretao bez vidljivih problema, djelovao je u svom stilu, prepoznatljivo, udarci su mu bili sigurni i nije se plašio ni klasičnih streč pozicija, što ukazuje da je sada daleko bolje nego poslije meča sa Fricom.

Novak je na konferenciji za strane medije upitan o tome da kaže da li je u pitanju istezanje ili kidanje mišića, ali je odbio da odgovori.

Tačnije, rekao je da će o tome pričati po završetku turnira.

Kasnije je, u razgovoru sa srpskim novinarima, upitan da opiše koliki je dio dana posvećivao oporavku u protekloj nedjelji.

"Oporavak predstavlja 100 posto mog dana, pet dana sam sve svoje vreme proveo u oporavku! Snimam dokumentarac, sve će se to videti na ekranima, do kraja ove godine, mogu da najavim i to", otkrio je Novak.

Mnoge velike zvijezde sporta su snimale slične dokumentarce, u svijetu tenisa, jedan od svježijih primjera bio je Endi Mari, koji je snimao sve o paklu koji je preživljavao zbog povrede u proteklih nekoliko godina.

Sada se o Novak otvara oku kamere.

"Beležim dosta stvari koje doživljavam u ovom periodu, u poslednjih nekoliko meseci, pa ćete imati prilike sve to da vidite", obećao je branilac pehara u Melburnu.

