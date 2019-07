Đoković o publici: Preporučujem dužu pauzu od gledanja mojih mečeva

Pet sati iscrpljujuće mentalne borbe, pobjeda iz snova, peta vimbldonska kruna. Kakav je nedjelja bila dan za Novaka Đokovića.

Najbolji teniser svijeta je osvojio 16. Gren slem u karijeri u meču koji će se pamtiti i prepričavati godinama i koji je ušao u istoriju.

Novak priznaje da nije igrao svoj najbolji tenis protiv inspirisanog osmostrukog šampiona turnira Rodžera Federera, ali pobjedi se u zube ne gleda. Najvažnije je da je iz svega isplivao!

"Mislim da je on servirao izuzetno dobro i da je igrao kvalitetno. Mešao je sa te bekhend strane, igrao te niske slajseve, izvlačio me napred. Forhend je napadao kad je god mogao. Mislim da sam ga imao kada sam dobio treći set, na početku četvrtog je trebalo da budem malo oštriji sa osnovne linije. Međutim, nisam pronašao tu svoju najbolju igru, u većem delu meča. Ipak, kad je bilo najbitnije, pronašao sam je. To je ono što je pozitivno i što me veseli zato što, prosto kada su okolnosti i situacija takvi gde ne igrate na svom vrhuncu, vi morate da pronađete neku mentalnu snagu, nešto dodatno, neku borbu koja me je očiglednoi dovela u ovu situaciju da osvojim trofej", kaže Đoković.

Federeru treba odati priznanje na svemu, ali Novak je osim sjajnog rivala imao problem i sa pojedinim elementima u svojoj igri. Prije svega servisom.

"On je tokom gotovo celog meča diktirao poene sa osnovne linije, on je bio taj koji je menjao ritam, napadao, ja sam se trudio da pronađem neki svoj komfor na terenu, da pronađem neku oštrinu. Ona je došla u tim presudnim trenucima, a igrao sam praktično bez servisa, nije me služio uopšte, tako da sve u svemu, začin C!", stigao je i da se našali.

Nema dileme da će mu sve ovo što je i bukvalno preživio na Centralnom terenu Vimbldona pomoći u nastavku sezone i mečevima koji dolaze.

"Sigurno da će mi pomoći psihološki u nastavku karijere znajući da sam sa 70 odsto pobedio u finalu. Opet, ono što me ne raduje je da sam igrao manje-više celi meč na taj način. Možda i nije karakteristično jer sam većinu svojih finala odigrao na visokom nivou. Sada to nije bio slučaj, ali sam zato psihički bio na jako visokom nivou. Ovakva atmosfera i uslovi koji su bili, vrlo lako mogu da izbace iz takta nekog emotivca kao što sam ja, tako da je to bilo nešto što sam obećao sebi - zarekao sam se pre nego što sam izašao na teren da je to jedina stvar na koju definitivno mogu da utičem, a da ne zavisim od njega. To je ta stabilnost, psihološka smirenost u trenucima kada se publika digne, što je bilo mnogo puta. Mislim da je to upravo ono što je meni dozvolilo da se vratim u meč", uvjeren je Đoković.

Kada se drama konačno završila i kada je meč bio gotov, Novak se udario pesnicom po grudima, u stilu fudbalera Erika Kantone.

Nasmijao se na tu konstataciju, a kada su ga novinari "B92" pitali koje su mu bile prve misli kada se okrenuo ka publici i potom kleknuo da gricne travu, kako to redovno čini poslije finalnih pobjeda na ovom Gren slemu, rekao je:

"Osećao sam veliko rasterećenjen jer je to bilo pet sati konstantnog pritiska u svakom pogledu. On je bio taj koji je diktirao tempo meča i napadao, imao sam mnogo poteškoća da mu čitam servis, tako da sam sve vreme bio pod pritiskom da preživljavam, da se borim i nekako pronađem način da budem u meču. Tako da na kraju je bilo samo u stilu, osmeh na lice, hvala lepo što ste došli, doviđenja!"

Poslije ovakvog trijumfa uvijek sledi veliko slavlje.

"U mom timu biće slavlje svakako, ja moram da budem sa decom. Marjan i Miljan će da slave sigurno", rekao je Novak, a kada ga je kolega iz Makedonije pitao hoće li opet pjevati "Makedonsko devojče", samo se nasmijao:

"Puno pozdrava za Makedoniju, za Skoplje. Kum Neven mi je bio saučesnik na toj zabavi kada smo pevali. Ne znam, videćemo kakvo je raspoloženje, deca će spavati, verovatno ćemo žena i ja da zapevamo, nešto za našu dušu, neku baladu!", rekao je uz osvrt da će doći u Makedoniju.

Na kraju, na konstataciju da je navijačima opet iskidao živce i oduzeo barem jedno hiljadu godina života, imao je ovu poruku:

"Ne znam…Mogu da im preporučim jednu dužu pauzu od gledanja mojih mečeva, mada je sezona u jeku sada. Vidimo se opet, nadam se da su se ‘navukli’ na moje mečeve. To je sve".

Nosio je novi duks na kojem je pet teniskih loptica iznad poznatog krokodilčića sa britanskom zastavom.

"Sad su mi dali duks, ne znam šta kako, gde, ja sam samo nosač", nasmijao se i pozdravio sa srpskim novinarima.

