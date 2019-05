Đoković o "slučaju Gimelstob": Dobra odluka, ali igrači su izgubili

Novak Đoković, najbolji teniser svijeta, pričao je o teniskoj politici tokom prvog obraćanja medijima u Madridu.

Đoković je došao u Madrid kako bi se takmičio na Mastersu u glavnom gradu Španije.

Novinari su bili spremni da predsjedniku Savjeta igrača ATP upute pitanja povodom povlačenja Džastina Gimelstoba sa mjesta predstavnika igrača u ATP.

"Mislim da je doneo dobru odluku. Nesrećno je to što se desilo, jer je on verovatno bio najveći saveznik kojeg su igrači imali. On mora da se pozabavi svojim slučajem i razbistri glavu pre nego što pokuša da se vrati", rekao je Đoković u Madridu.

Podsjetimo, Džastin Gimelstbo je u pismu Njujork Tajmsu otkrio da se povlači sa svoje pozicije u Asoscijaciji teniskih profesionalaca, usljed velikog pritiska javnosti nakon što je proglašen krivim za napad na bivšeg prijatelja Renalda Keplana pred njegovom ženom i djetetom.

Novak je dodao da je saga oko "slučaja Gimelstob" negativno uticala na ATP Tur i igrače i pravila preveliki pritisak.

Srpski teniser je zatim pričao i o trenutnom predsjedniku ATP Britancu Krisu Kermodu, koji nije dobio dovoljno glasova za produženjeg svog mandata na trenutnoj poziciji ranije ove godine.

Planirano je da Kermod od 2020. godine više ne bude predsjednik ATP, ali Novak kaže da bi Britanac mogao da se kandiduje za novi mandat.

"Mislim da on ima pravo da se zvanično kandiduje za novi mandat. Ne znam da li to želi da uradi ili ne. Ali, što ne bi? Potrebno nam je što više kandidata. Biće to veoma bitan proces za sve nas", dodao je Đoković.

Đoković u drugom kolu Madrida igra protiv boljeg iz duela Grigor Dimitrov – Tejlor Fric.

"Srećan sam što ću u dobrom fizičkom stanju nastupiti na ovom turniru. To nije često bio slučaj za mene poslednjih par godina. Poslednjih nekoliko meseci nisam igrao najbolji tenis i nadam se da će se to promeniti ovde", jasan je bio Novak.

(b92)