Đoković obara još jedan rekord Rodžera Federera

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković u aprilu će oboriti još jedan rekord u svijetu tenisa.

Srpski as će sigurno do polovine aprila biti na prvom mjestu ATP liste, a to znači da će postati najstariji broj jedan na ATP listi.

Rekord i dalje drži Rodžer Federer. Kada je Švajcarac posljednji put bio na prvom mjestu imao je 36 godina i 320 dana, a Novak će osmog aprila sigurno biti na vrhu, a tada će imati 36 godina i 322 dana.

Podsjetimo, prvi sljedeći turnir na kome će srpski teniser učestvovati će biti na Mastersu u Indijan Velsu i Majamiju, gdje nije igrao pet godina. Tada će imati priliku da se još više učvrsti na prvom mjestu.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.