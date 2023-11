Đoković obara rekorde i u nacionalnom dresu

Novak Đoković je trijumfom nad Kameronom Norijem postao najuspješniji srpski teniser na Dejvis kupu.

Prvi reket svijeta je u dva seta bio bolji od Britanca i tako je ovjerio plasman Srbije među četiri najbolje reprezentacije.

To je za njega ukupno bila 44. pobjeda ukupno u obe konkurencije, čime je nadmašio Nenada Zimonjića.

Sa nekada najboljim dubl igračem svijeta se izjednačio još u Valensiji poslije pobjede nad Alehandrom Davidovičem Fokinom, koja je označila i kraj učešća Španije na Dejvis kupu.

"Ziki, legenda naša, srpskog tenisa. Drago mi je, Zimonjić je mnogo dao za našu reprezentaciju, za našu zemlju tokom karijere i u singlu i u dublu. On i Vemić su igrali singl nekada davno devedesetih godina, nisu smeli ni da putuju zbog sankcija. Oni znaju koliko je teško bilo i u to vreme predstavljati Srbiju, u to ratno vreme. Oni su postavili temelje, na kojoj smo mi izgradili zlatnu generaciju. Tipsarević, Troicki, Zimonjić, Đoković, Bozoljac. To je zlatna generacija koja je osvojila Dejvis kup 2010. godine. Naravno, onda se Duci Lajović pridružio pa smo sa njim igrali finale 2013. godine. Igrali smo nekoliko polufinala, imali smo uspeha. Nadam se da ćemo moći opet da osvojimo to Svetsko prvenstvo", rekao je tada Đoković u razgovoru za "B92.net".

Achievement unlocked @DjokerNole overtakes Nenad Zimonjic for the most Davis Cup match-wins by a Serbian player #DavisCupFinals | @TSSRBIJE pic.twitter.com/PkSkVoREIM — Davis Cup (@DavisCup) November 23, 2023

Novak je bez poraza na Dejvis kupu još od 2011. godine i polufinalnog susreta sa argentinskim teniserom Huanom Martinom Del Potrom. Od tada je u nizu od 21. uzastopnog trijumfa.

Sljedeća prepreka je Janik Siner.

