Đoković objavio raspored do kraja sezone

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković objavio je na svojoj zvaničnoj veb stranici raspored turnira koje će igrati do kraja sezone.

Novak će definitivno igrati u Parizu od 30. oktobra, na "Roleks Mastersu", koji je i posljednji Masters u sezoni. Srpski teniser je u Bersiju šest puta podizao trofej u osam finala i ove jeseni će pokušati da to uradi i sedmi put. Prošle jeseni u finalu je izgubio od norvežanina Holgera Runea poslije velike borbe u tri seta, što znači da će braniti 600 ATP poena.

To će ujedno biti i prvi sljedeći turnir na kojem će srpski teniser igrati, kako za sada stoje stvari. Nakon Francuske, on će od 12. do 19. novembra igrati na Završnom Mastersu u Torinu, gdje će braniti titulu i tražiti svoju sedmu, a nakon toga će zaigrati za reprezentaciju Srbije na Dejvis kupu u Malagi gdje se nada da će zajedno sa saigračima osvojiti svoju drugu "salataru" odnosno gdje će ostvariti jedan od glavnih ciljeva ove sezone.

Podsjećamo, Dejvis kup se odigrava od 21. do 26. novembra.

Novak će na tim turnirima imati paklenu konkurenciju, ali i šansu da zaokruži jednu od najuspješnijih godina u karijeri, s obzirom da je osvojio tri od četiri Grend slema, što mu je pošlo za rukom četvrti put u karijeri po čemu je apsolutni rekorder i u ovoj kategoriji.