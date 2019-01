Đoković od početka profesionalne karijere zaradio 490 miliona $

​Srpski teniser Novak Đoković od početka profesionalne karijere 2003. godine, od nagrada, sponzorskih ugovora i bonusa, zaradio je ukupno 490 miliona dolara, što ga čini ubedljivo najplaćenijim srpskim sportistom svih vremena, ispred Vlada Divca, Predraga Stojakovića, Ane Ivanović...

Novak je sa ovom sumom i među 50 najbogatijih sportista svijeta svih vremena, a kad su u pitanju teniseri, ispred njega su samo Rodžer Federer (675), Andre Agasi (570) i Rafael Nadal (520)!

Prvi reket svijeta i aktuelni šampion Vimbldona, Ju-Es opena i Australijan opena uveliko je prestigao Rodžera Federera po zaradi od turnira. Naš as je od nagrada skupio 128.791.695 dolara, osam više od Švajcarca. Ipak, Federer je ukupno zaradio 675 miliona dolara zahvaljujući mnogo jačim sponzorskim ugovorima.

Naravno, ovaj odnos mogao bi da se promijeni u korist Srbina, jer je Rodžer na zalasku karijere, dok Novak proživljava najbolje dane poslije spektakularnog povratka u sam vrh.

Wow guys we did it #TeamDjokovic #AusOpen #15 #marian #uli #gebhard #miljan #ele #edo @jelenadjokovic. There aren’t enough words to express my gratitude for this group of people... https://t.co/RkIFT403x8 pic.twitter.com/9847BfN9hb