Đoković odao počast Brajantu: Na trenerci K.B, "8", "24"...

Najbolji srpski teniser Novak Đoković uoči četvrtfinala Australijan opena protiv Miloša Raonića odao je počast tragičnom nastradalom legendarnom košarkašu Kobiju Brajantu.

Đoković se zagijavao u trenerci na kojoj je imao inicijale K.B., brojeve "8" i "24" koje je Brajant nosio tokom karijere u LA Lejkersima i srce.

Srpski as i Brajant su imali prijateljski odnos, Amerikancu je Đoković bio omiljeni teniser i čak mu je bio kao mentor u trenucima kada je imao problema i pomogao mu je da se vrati na poziciju broj 1.

Tonight, it's @DjokerNole's turn to honor the late Kobe Bryant. #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/IDzxsWhm6i