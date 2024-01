Đoković odgovorio Australijan openu (VIDEO)

​Odbrojavamo dane do početka prvog Grend slema u sezoni, Australijan opena. Već od 15. januara će se najbolji teniseri na svijetu takmičiti za veliki trofej, a među njima će naravno glavni favorit biti Srbin, Novak Đoković.

S tim u vezi se putem svog zvaničnog naloga na društvenoj mreži Twitter oglasio i sam Grend slem, koji je riješio da taguje Novaka Đokovića na video najave, a da pored njega stavi emotikon koze.

Naravno, on ima značenje "najboljeg svih vremena" (GOAT) što je oduševilo navijače Novaka Đokovića, a ni sam teniser nije ostao bez riječi, pa je riješio da ovaj snimak podijeli sa svojim pratiocima.

Na njemu se kao najava prvog Grend slema u sezoni mogao vidjeti Novak kako podiže prvi trofej u Melburnu sada već davne 2008. godine, prije tačno 15 godina.

Novak je stavio nekoliko emotikona munje i podignutih ruku, ukazujući da je spreman da se bori.

On je danas završio takmičenje na Junajted kupu, jer je Srbija poražena sa 0:3 od Australije, prenosi "Telegram".

AO Opening Week is where it all begins. @djokernole Tickets on sale NOW: https://t.co/LqPi1deMMu pic.twitter.com/uni3l3l2xs