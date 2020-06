Đoković odgovorio Konu: Zašto ne mogu da kažem svoje mišljenje?

Novak Đoković bio je gost podkasta "Wish and Go", u kom je govorio o organizaciji Adrija Tura, ali i svojim Instagram intervjuima koji su tokom pandemije korona virusa privukli veliku pažnju.

Zapadni mediji su osudili Đokovića zbog nekoliko intervjua, etiketirali ga da širi pseudonauku, dok je u Srbiji Predrag Kon oštro reagovao na izjavu Đokovića da nije siguran da li bi prihvatio da se vakciniše.

"Znao sam da će to da proizvede reakcije, pozitivne i negativne. Kako ja na sve to reagujem? Ne mogu da kažem da me ne dotiče, sigurno da me dotiče kada ljudi osuđuju i kritikuju da koristim platformu za širenje pseudonauke, negativnih informacija, koje mogu da utiču na zdravlje nekog čoveka. To su ozbiljne stvari, ulaženje u pitanje života i zdravlja jednog čoveka. Ja sam se trudio sve vreme da budem domaćin, neko ko radi intervju i postavlja pitanja u vezi sa strukom u kojoj je ta osoba", rekao je Đoković, zatim i nastavio u sličnom tonu.

"Nadovezivao sam se i davao lične primere, svestan sam da šta god kažem i uradim, ne mogu da zadovoljim sve. Nije mi cilj to, želim da jednu stvar kažem, trudim se da nikad ne napadam ličnosti i ne osuđujem nikog. Trudim se da dajem konstruktivne stvari, oko ishrane, svega ostalog, zdravlja, uspeha, okruženja... Postoji ubeđenje i usiljeni kodeks ponašanja i očekivanja od sportiste, da ne govoriš ništa osim toga što radiš.

Poznato je da je Kon govorio "kako se ne miješa u tenis", pa je zbog toga i "zamolio" Đokovića da ne komentariše vakcinisanje.

"Taj pristup tome da stručne osobe mogu da pričaju o temi, ja razumem u jednoj perspektivi. Ja razumem, on je učio nešto i normalno je da priča o tome, ali zašto ja ne mogu da kažem svoje mišljenje? Na meni je kako ću da kažem, a ja se uvek trudim da to prezentujem na način gde ću sebe da osiguram. Ne kažem 'ovako mora da bude, ovo morate da pijete, jedete'. Moje iskustvo i viđenje, i ako ljudi nađu nešto korisno, super. Nisam svestan svega, ne pratim sve, ali ima i ljudi i medijskih kuća koje naprave priču o meni koja je kontinuirana, kao rubrika. Žao mi je zbog toga, vidim da se izvlače stvari iz konteksta, produkcijski se radi, umesto da se pogleda čitava forma i želja, namjera iza toga. Ja osećam da radim stvari jer ih osećam. Ako nekom smeta, ako se uvredio, evo ja se javno izvinjavam. Nije mi namera da uvredim, ali ja želim tu platformu da iskoristim, da prenesem svoje iskustvo i nešto što sam čuo i naučio. Prosto, zašto da ne podelim, ako smatram da može da koristi", zaključio je Đoković.

(Telegraf.rs)