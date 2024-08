Đoković odgovorio na Agasijevo vikanje (VIDEO)

​Najbolji svjetski teniser Novak Đoković odigrao je egzibicioni meč u sklopu "Fan nedjelje" pred US Open, koja se održava od 19. do 25. avgusta, te je tom prilikom napravio šou zajedno sa ostalim legendama "bijelog sporta"!

Đoković je u paru sa Džonom Mekinroom igrao dubl meč protiv Karlosa Alkaraza i Andrea Agasija, a publika je mogla da uživao u nevjerovatnim potezima i konverzaciji pomenutih bivših i sadašnjih igrača.

Prednjačili su Đoković i Agasi, a Amerikanac je u jednom trenutku čak i vikao na Noleta s druge strane mreže.

After winning the point against Agassi in the backhand Nole: feels better than winning gold” You know we don't believe you though Nole pic.twitter.com/4PYGTXSlKg