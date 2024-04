Đoković odradio prvi trening u Kneževini (FOTO/VIDEO)

Srpski teniser Novak Đoković se nalazi u Monte Karlu, gdje se priprema za sezonu na šljaci.

Prvi turnir na ovoj podlozi će biti upravo u ovom gradu, u kojem Novak već duže vrijeme i živi.

Najbolji srpski teniser je na vremena krenuo da se priprema za ovaj Masters, a u njegovom društvu na treningu se opet našao Nenad Zimonjić.

Na slikama se jasno primjećuje da je nekadašnji selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije na terenu sa Novakom, što je bio slučaj i na treninzima u Beogradu.

Poslije ovih saznanja sve je izvjesnije da se Đoković odlučio za Zimonjića kao svog novog trenera.

Đoković mnogo očekuje od sezone na šljaci, pogotovo što je njegov glavni cilj ove godine zlato na Olimpijskim igrama, koje se igraju na zemljanoj podlozi na terenima Rolan Garosa.

