Đoković održao emotivan govor nakon osvajanja 23. Grend slem titule (VIDEO)

Novak Đoković je održao emotivan govor na francuskom jeziku nakon osvajanja 23. Grend slem titule na ovogodišnjem Rolan Garosu.

"Hvala za ovu posebnu atmosferu, ovo je nevjerovatan trenutak u mojoj karijeri, jedan od najvećih. Oduševljen sam što ovdje mogu s vama podijeliti ovaj poseban trenutak u mojoj karijeri. Slučajnost je da sam 23. Grend slem osvojio ovdje u Parizu jer je ovaj turnir uvijek bio najteži za mene i zato mi mnogo znači. Mnogo toga sam prošao na terenu i van njega, ponosan sam i počašćen što sam ovdje", rekao je Đoković na francuskom jeziku.

Nakon toga se na engleskom jeziku obratio današnjem rivalu Kasperu Rudu kojeg je savladao sa 3:0 u setovima.

"Kaspere, jedan si od najfinijih momaka na turu. Žao mi je, igrao si dva uzastopna finala Rolan Garosa, to govori o tvojoj konsistentnosti i želim ti da osvojiš, ali da ne igraš protiv mene u finalu. Ako izgubim ranije, možeš osvojiti", poručio je Đoković.

Novak se zatim zahvalio svom timu, prvenstveno na strpljivosti.

