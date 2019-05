Đoković oduševio publiku na treningu uoči Roland Garosa

Novak Đoković pokazao je da jedva čeka početak Roland Garosa.

Prvi reket svijeta danas je došao na teren Suzan Lenglen na kojem ga je dočekao ogroman broj navijača.

Sparing partner srpskom teniseru bio je Italijan Andreas Sepi, dok je prethodnih dana trenirao s Marinom Čilićem i Dominkcom Timom.

Novak je pred početak sparinga pokazao koliko je "nabrijan" uoči početka Rolan Garosa. Napravio je interaktivni šou s publikom, kojoj je posvetio veliku pažnju, što inače nije slučaj na teniskim terenima.

Đoković je orkestrirao tribinama i organizovao popularne meksičke valove.

Francuzi su bili oduševljeni što su se mogli zabavljati s najboljim teniserom svijeta, ali i što su ga gledali kako igra iako je u pitanju bio samo trening.

Novak u prvom kolu Roland Garosa igra protiv Poljaka Huberta Hurkacza.

.@DjokerNole starting a mexican wave with public in the middle of practice #RG19 pic.twitter.com/7kSUvpUVMW