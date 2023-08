Đoković oduševio svijet jer "odbija" da preda krunu

Uprkos tome što je debelo zagazio u četvrtu deceniju života, Novak Đoković ne prestaje da oduševljava svijet.

Svaki put kada ga otpišu i kažu da je njegovo vrijeme prošlo, on se poput feniksa uzdigne i iznova dokazuje da će sa svjetske scene otići isključivo kada on to odluči. Ako se za osvajanje ovogodišnjeg Australijen opena može reći da i nije neko iznenađenje, to svakako jeste njegov trijumf na pariskoj šljaci kada je u finalu Rolan Garosa porazio trenutno prvog igrača svijeta i budućeg vladara ovog sporta Karlosa Alkarasa.

Slomio je tada stari vuk 16 godina mlađeg Španca i kada se to isto očekivalo na "njegovom" Vimbldonu, desio se šok. Alkaras ga je na ubjedljiv način zaustavio u naumu da i deseti put podigne trofej Ol Ingland klaba. To je bio novi okidač da opet krene lavina prognoza kako je vrijeme "velike trojke" defitivno neumitno prošlo, ali desio se masters u Sinsinatiju. Bio je u nokdaunu, ali kao što je to nebrojeno puta radio, na nogama je pregrmio krizni period i na svoj dobro poznati način natjerao rivala da položi oružje.

I ovog puta je Alkaras očekivano izgledao svježije, snažnije, brže, sve je govorilo da je pobjeda njegova. I bila bi da sa druge strane nije bio Đoković. Izdržao je sve i došao do cilja, uzeo trofej, i Špancu, ali svima ostalima dao do znanje da je i dalje tu.

"Nadam se da će Đoković igrati zauvijek. Postoje neki dueli kada vaše tenisko srce kuca ubrzano. Bio je to sjajan meč u Sinsinatiju, ne možete zamisliti ništa bolje", iskren je bio Boris Beker kazavši glasno ono što misle svi ljubitelji tenisa bilo da navijaju za ili protiv Đokovića.

Nole na svom kontu ima 23 grend slem titule, brojne rekorde je postavio koji možda nikada neće biti nadmašeni. Dobar dio Britanaca mu nije naklonjen, ali ima i onih koji su impresionirani njegovim dostignućma. Jedna od njih je bivša britanska teniserka Lora Robson. Uoči početka US opena (28. avgusta), Britanka je priznala da bi voljela da vidi srpskog tenisera kako osvaja 24. grend slem titulu i izjednačuje rekord Margaret Kort.

"Mislim da bih voljela da vidim Novaka kako osvaja tu 24. titulu. Brojke su potpuno lude, bez obzira na koji način gledate na njih. Činjenica da se on takmiči za tu 24. titulu je apsurdna, ali mislim da bi za tenis bilo sjajno da on dođe do tog broja. Onda više ne bi bilo nikakve priče o tome ko je najbolji svih vremena", zaključila je Robsonova i dodala:

"Voljela bih da vidim i malo od tog rivalstva sa Alkarasom jer čini se da jedan kod drugog bude ono najbolje."

Rodžer Federer je u penziji, a blizu toga je i Rafal Nadal. Odlaskom Novaka Đokovića teniska scena će biti drastično osiromašena. Zbog toga se sada insistira na novom velikom rivalstvu jer realno samo se dueli Đokovića i Alkarasa trenutno mogu nazvati "sudari titana".

"Svi žele da vide ponovo finale između Alkarasa i Đokovića. Novak je poslije skoro dvije godine ponovo na američkim turnirima, to je prosto fantastična priča za naš sport. Nevjerovatno je vidjeti meč najboljeg tenisera svih vremena protiv mlade superzvijezde. Volio bih da ponovo to gledam. Njihovi prethodni dueli bili su nevjerovatno uzbudljivi i neizvjesni, samo neka se tako nastavi", rekao je Džon Mekinro.

Želja bi trebalo da mu bude ispunjena jer će Srbin i Španac biti na različitim stranama žrijeba i mogu se sastati tek u finalu (pod uslovom da prođu). Alkaras brani titulu na terenima "Flašing Medouza".