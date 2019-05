Đoković oko 14 časova kreće u pohod na Madrid

Novak Đoković, najbolji teniser svijeta, u utorak se sastaje sa Tejlorom Fricom, u drugom kolu Mastersa u Madridu.

Srpski teniser u na startu turnira bio je slobodan i u utorak ga očekuje prvi meč u "Magičnoj kutiji".

Protivnik Đokoviću biće Amerikanac Tejlor Fric, koji je u prvom kolu, u dva taj-brejka, savladao bugarskog tenisera Grigora Dimitrova.

Novak i Tejlor na teren će izaći oko 14 časova, odnosno kada susret završe Džoana Konta i Simona Halep (12.00).

Srpski i američki teniser nedavno su odigrali meč u Monte Karlu, i Đoković je ostvario rutinsku pobjedu (6:3, 6:0).

Biće zanimljivo kako će Novak igrati u Madridu, pošto je od osvajanja Australijan opena u "nokdaunu" i ne pruža partije kakve su očekivane od prvog teniser svijeta.

Inače, ova nedjelja je posebna za Đokovića, pošto mu je 250. na prvom mjestu ATP.

What a journey it has been Today, @DjokerNole is celebrating 250 weeks as World No. 1 pic.twitter.com/0fl0bT851J