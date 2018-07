Đoković opet u Marbelji, navijači sumnjaju da je kod Imasa

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće na predstojećoj američkoj turneji na Mastersima u Torontu i Sinsinatiju.

Đoković je u okviru priprema za te turnire otputovao u Marbelju gdje je viđen kako trenira, što je pokrenulo sumnju kod navijača da je opet bio u kontaktu sa Pepeom Imasom.

Imas, za kojeg je trener Marjan Vajda insistirao da bude odstranjen iz ekipe, ima akademiju u španskom ljetovalištu gdje živi i radi Novakov brat Marko.

Još nije potvrđeno gdje srpski as trenira i da li se ponovo susreo sa španskim guruom.

"Tako je, ja sam zahtijevao da završi sa njim, ali to nije bio moj glavni uslov. Morao sam Novaka da vidim lično, kao i da uspostavim tačan plan i program za neredne mjesece. U Barseloni smo se oko svega dogovorili, i tada je odlučeno da u njegovoj okolini ne bi trebalo da bude toliko ljudi koliko je bilo. Htio sam da tenis trenira, a ne da filozofira o njemu. On je teniser i to mora da mu bude prioritet", rekao je Vajda prije nekoliko dana.

.@DjokerNole decided to practice in Marbella before his tour in North America

photos: Jose Hernandez pic.twitter.com/P9QiPOA59h — Basia (@BasiaID) July 30, 2018

Đoković prošle godine nije učestvovao u Torontu i eventualnim dobrim plasmanom na kraju mogao bi znatno da popravi poziciju na ATP listi. Srbin trenutno zauzima desetu poziciju na ATP listi.

Žrijeb za 'Rodžers kup' na programu je u petak, a igra se od 6. do 12. avgusta.