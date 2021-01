Đoković opet u žiži: "Bili smo na ulici, vidio nas je kako igramo"

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković ponovo je u centru pažnje, ovoga puta u pozitivnom kontekstu.

Srpski igrač se našao u dnevniku televizije "9News" iz Adelejda.

Naime, dok je Novak na svojoj terasi čitao knjigu, ispred hotela dvojica dječaka igrala su tenis.

World no. 1 Novak Djokovic is making headlines again, but this time for a special moment with two young Adelaide fans. @VSchwarz9 #9News pic.twitter.com/vIS52vVHzV