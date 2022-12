Đoković ostavio motivacionu poruku za Božić (FOTO)

Najbolji srpski teniser Novak Đoković ostavio je motivacionu poruku i čestitao Božić svim vjernicima koji danas slave praznik.

Đoković je završio takmičenje na egzibicionom turniru u Dubaiju, a sada ga očekuje put u Australiju.

"Praznični period nas uvijek podsjeća da, kada smo ujedinjeni, možemo više pomoći događaju i pružiti podršku tamo gdje je najpotrebnija.

Hvala ti što si uvijek s nama. Nastavićemo širiti svoju misiju i nastojati ispuniti dječje snove.

Sretan Božić" napisao je Novak u poruci.

The holiday season always remind us that, when united, we can help event more and provide support where it is most needed. Thank you for always being with us. We will keep spreading our mission and striving to fulfill children's dreams. Merry Christmas! pic.twitter.com/Jss3w7xFEt