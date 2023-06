Đoković otkrio da li će igrati na travi prije Vimbldona

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković donio je važnu odluku u susret Vimbldonu

Iako se prvobitno očekivalo da neće igrati prije Vimbldona Novak Đoković je odlučio da nastupi na egzibicionom turniru „Đorđo Armani tenis klasik“.

Novak od 2017. godine nije poražen na travi Vimbldon i želi petu titulu zaredom.

Za sada je potvrđeno da će na turniru igrati još Luka van Aš, Kasper Rud i Dominik Tim. Ova egzibicija se igra od 27. juna do 1. jula u Harlingemu.

World No.1 @DjokerNole set to play at The Giorgio Armani Tennis Classic as he prepares for @Wimbledon @atptour #atptour #tennis #sports pic.twitter.com/uiSSM4xFcZ