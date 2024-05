Đoković otkrio da li se sprema za penzionisanje

Novak Đoković iznenadio je mnoge kada je potvrdio da će da igra na turniru u Ženevi, gdje učešće počinje, na svoj 37. rođendan, duelom protiv Nijemca Janika Hanfmana.

U pitanju je takmičenje koje donosi 250 ATP poena i nije nešto što je radio previše puta u karijeri. Međutim, ovaj maj je drugačiji od drugih, a ova Novakova sezona je do sada nažalost lošija od praktično svih prethodnih, pa su mu mečevi u Švajcarskoj prijeko potrebni pred Rolan Garos, na kojem učestvuje od sljedeće nedjelje

Na konferenciji za medije uoči početka turnira, Novak je zato zahvalio organizatorima.

"Prije svega moram da se zahvalim svima na turniru, organizatorima, osjetili smo se dobrodošlim čim smo došli. Svi su sjajni, ljubazni, ima puno djece koja dolaze da gledaju tenis. Sjajno okruženje za tenis, pozitivna energija, lijepo vrijeme, mada znam da su najavili neku kišu. Lijepo je zaista. Ženevu odlično poznajem, imam rođake koji ovdje žive, posećivao sam ih u prošlosti nekoliko puta. Trenirao sam nekoliko puta ovdje, nikada nisam igrao turnir, nisam bio u ovom klubu koji je prelijep, park je sjajan, pogled na jezero. Sve ukupno, drago mi je što sam ovdje. Zašto sam došao? Osjećam da u ovom momentu nema boljeg treninga za mene od igranja mečeva. Da li jedan, dva ili do kraja, to je dobro za mene. Da nađem formu koja mi je potrebna za Rolan Garos", počeo je Đoković.

Na turniru u Rimu flašica mu je pala na glavu, pa je poslije toga bio na pregledima u Urgentnom centru u Beogradu. Novinare je zanimalo i kakva je situacija sa povredom.

"Glava je dobro, sve je u redu. Trenirao sam duže od nedjelju dana, osjećam se dobro. Vidjećemo kako će biti tokom meča. Što se fitnesa tiče, dosta sam radio sa svojim novim-starim trenerom Fil-Gričom, radili smo na izdržljivosti, snazi, da bih mogao da igram mečeve na tri dobijena seta na šljaci, koja je najteža podloga. Nadam se da ću igrati više od jednog meča u Ženevi, to je cilj. Vidjećemo šta će da bude u Parizu", rekao je.

Podsjetili su ga novinari na izjavu Nadala koji je rekao da je "Federerovim odlaskom u penziju otišao i dio njega", pa su ga pitali da li će i Rafinim odlaskom u penziju možda da ode neki dio Novaka u tom prenesenom smislu.

Neizbježno je bilo pitanje o penzionisanju na njegov 37. rođendan.

"Ja sam još uvijek ovdje, nadam se da ću svoju karijeru završiti na svoj način, onako kako ja želim, pod mojim uslovima. Idealan scenario bio bi da to bude bez povreda. Blagosloven sam iz tog ugla. Nadalu je teško, evidentno je da se muči sa povredom. Prethodnih godina se mučio sa povredom, nije mogao da igra i to je velika šteta. On je legenda našeg sporta i zaslužuje da se oprosti na svom terenu. Nadam se da će u Parizu moći da igra bez ikakvih problema", rekao je Nole.

Njegov cilj je jasan, želi da ostvari što više uspjeha u nastavku sezone.

"Tenis je moja ljubav, moja stvar, nešto u čemu uživam zaista. Imam motivaciju, kada dođem na turnir imam lijep osjećaj. Da, prvi put sam u Ženevi, ali se veoma lijepo osjećam ovdje. Srećan sam što sam dio turnira, nadam se da ću da igram dobro. Slijedi Rolan Garos, Vimbldon, Olimpijske igre, pa US open. Želim dobro da se spremim, prvenstveno fizički da budem spreman za mečeve na tri dobijena seta. Želim da odem u Pariz sa što više samopouzdanja", kaže Đoković.

Hoće da se dobro pokaže u Ženevi, a drugi favorit na turniru je Kasper Rud, Norvežanin koji je prošle godine izgubio finale Rolan Garosa baš od Novaka.

"Moj cilj je da odigram što više mečeva ovdje, da publika može da uživa, dio porodice koji je ovdje. Lijepo se osjećam, uživao sam sa njima, sada slijedi biznis dio, odnosno moj posao. Kasper je sjajan igrač, jedan od kandidata za titulu u Parizu, tu je još igrača koji su favoriti na šljaci, naravno Rafu ne možemo da zaboravimo, 14 puta je podizao pehar tamo. Ima mnogo sjajnih igrača, imam veliko poštovanje prema svima, to je nešto posebno. Igra se na tri dobijena seta, to je poseban turnir", ističe Srbin.

Ove godine još uvijek nije igrao nijedno finale...

"Svaki meč, poraz ili pobjedu moraš da koristiš kao lekciju da se poboljšaš, da napraviš analizu i da ideš dalje. Moji glavni ciljevi su Rolan Garos, Vimbldon, Olimpijske igre i US open. To mi je najvažnije u ostatku sezone. Prvo ide Pariz, ali želim sada energiju da usmjerim ka ovom turniru u Ženevi".

Za kraj je neizbježna tema bila odluka u vezi promjena u timu i razlaza sa Goranom Ivaniševićem i Markom Panikijem, prenose mediji.

"Dugo sam u ovom sportu, od kada sam napravio prve korake, pa sada, bilo je tu raznih etapa. Promjene u timu su nešto normalno, nešto što se dešava. Zahvalan sam naravno svima, ne postoje nikakva negativna osjećanja prema Goranu Ivaniševiću, Marku Panikiju ili bilo kome. Ovo je nova etapa u mojoj karijeri i životu koja kreće. Ponavljam, zahvalan sam svima koji su bili tu i koji su imali ogroman uticaj za uspjehe u mojoj karijeri poput Gorana. Ništa se između nas ne mijenja, ostali smo u kontaktu, čujemo se, pričamo, to je normalno", zaključio je Đoković.

