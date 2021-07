Đoković otkrio dva zdravstvena problema: Nije idealno

Novak Đoković plasirao se u finale Vimbldona pobjedom nad Denisom Šapovalovim u tri neizvjesna seta, ali nije sve bilo idealno.

Poslije meča je otkrio da je imao određenih zdravstvenih problema, tačnije dva, i nije se libio da govori o njima.

"Neću da zvuči kao izgovor, ali imao sam stomačnih problema tokom prvog i većeg dela drugog seta. Boli me poslednjih dan i po. To me je sprečavalo da na riternu imam reakciju kakvu obično imam. I imao sam i blagu vrtoglavicu. Ali od kraja drugog seta sam počeo bolje da se osećam. Nije idealno stanje, ali imam dovoljno vremena do finala. Verovatno sam nešto pojeo, pa je to uslovilo probleme, ili su u emocije ili nešto drugo u pitanju", rekao je Đoković.

"Imao sam slab ritern. Šapovalov je sjajno igrao i nezgodno je igrati protiv takvog protivnika. Međutim, za standard i kvaitet mog riterna koji obično pružam ovo je bilo dosta ispod proseka. Radiću na tome i nadam se da ću se osećati malo bolje i daću moći da odigram na višem nivou jer tako mora", dodao je Novak.

Prvi reket svijeta će u finalu u nedjelju od 15 sati igrati protiv Matea Beretinija.

