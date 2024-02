Đoković otkrio kada će se povući u penziju

Najbolji teniser planete Novak Đoković rekao je da će početi da razmišlja o povlačenju kad mladi igrači počnu da ga "rasturaju" i dodao da ga je prošlogodišnji poraz od Karlosa Alkaraza u finalu Vimbldona dodatno motivisao za osvajanje US opena.

"Možda će trenutak za povlačenje postati bliži kad prestanem da osvajam grend slemove i kad ne budem u stanju da budem među glavnim kandidatima za velike titule. Kad mladi momci počnu da me 'rasturaju', onda ću vjerovatno početi da razmišljam i da se pitam da li da nastavim. Ali, za sada je sve u redu, rekao je Đoković u intervjuu za američki časopis "Sports illustrated".

Đoković je na prošlosezonski US open stigao poslije poraza u finalu Vimbldona od Alkaraza.

"To me je toliko razbesnelo, da sam morao da dođem i pobedim sve na američkom tlu, što sam i učinio", dodao je Đoković, prenosi Tanjug.

Đoković je o odnosu javnosti prema njemu u posljednje vreme, rekao da sada osjeća veću ljubav publike.

"Osećam sada veću ljubav kada je u pitanju publika, osećam da me više cene i poštuju, a možda je to zato što Rodžer Federer i Rafael Nadal nisu tu", zaključio je Đoković koji će prve mečeve poslije Australijan opena igrati od 6. do 17. marta na Mastersu u Indijan Velsu, a ubrzo posle toga i u Majamiju.

