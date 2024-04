Đoković otkrio ko će ove godine imati najbolju sezonu na šljaci

Srpski teniser Novak Đoković u posljednje vrijeme nije imao najbolje rezultate, pošto je veoma rano ispao sa Mastersa u Indijan Velsu, dok u Majamiju nije ni igrao, te se sada priprema za turnir u Monte Karlu, koji će biti prvi u sezoni šljake.

U susret ovom Mastersu, Novak Đoković je odgovarao na pitanja za ATP Tour profil, gdje je jedno od prvih bilo posvećeno upravo sezoni šljake koja je na programu.

On je upitan - ko će biti najbolji igrač u ovom periodu, a iskreno je odmah odgovorio da misli da će to biti Karlos Alkaraz.

"Zašto, mislim da je očigledno sa njegovom istrajnošću. Ta podloga odgovara njegovoj igri, odrastao je na njoj. Da, mislim da će on biti najbolji", rekao je Novak Đoković, koji je potom rekao i da se nada da će Danil Medvedev uspjeti da ponovi uspjeh iz prošle godine i osvoji novu titulu na šljaci.

