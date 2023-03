Đoković otkrio kolika će biti cijena ulaznice za Srpska open

​Bliži se Srpska open, Đorđe Đoković, direktor turnira koji se održava u Banjaluci otkrio je koliko će biti cijena ulaznica za ovaj teniski spektakl.

Karte će biti u prodaji početkom aprila.

"Nismo bili u mogućnosti prije da izbacimo karte jer do skora nismo znali koliko ćemo stolica imati. To je projekat u izradi i ne možemo da prodamo nešto, pa da vraćamo pare ili da jurimo ljude da im mijenjamo karte. Zbog toga smo odlučili da to odradimo početkom aprila. Biće dovoljno vremena, biće online prodaja, u Beogradu će se takođe prodavati ulaznice, baš kao i u Banjaluci", rekao je Đoković za Sportal.

On je zatim otkrio i koliko će biti cijena ulaznice.

"Cijene će biti pristupačne. Smešne. Pet maraka ili dva i po evra, biće ground pass, sa kojim može da se uđe u selo, i da ljudi imaju pristup terenima jedan i dva, kao i svim terenima za trening. Ne znam da li na svijetu to postoji. Djeca do 10 godina će moći besplatno da uđu, a ulazak na Centralni teren će biti 30 odsto jeftiniji za decu do 10 godina. Klinci do tri godine ne mogu na teren zbog pravila ATP-a", izjavio je on.