Đoković otkrio kolike su šanse za održavanje turnira u Crnoj Gori

Novak Đoković kaže da će turnir u Crnoj Gori u okviru "Adria tura" najvjerovatnije biti održan.

Najbolji srpski sportista ističe da će sve biti poznato naredne nedjelje, te da želja da se takmičenje organizuje i dalje postoji.

Novinare je zanimalo da li će se igrati u Porto Montenegru, u Tivtu.

"To je jedna od opcija, imamo nekoliko pa ćemo videti. Mnogo je detalja i pojedinosti koje moraju da se uzmu u obzir. Naravno i od prenosa tehničke robe, tribina i svega ostalog preko granice. Kako sada stvari stoje, to nije moguće, pa čekam da se to promeni. Koliko smo čuli, biće otvorene granice od ponedeljka ili utorka. Ako tako bude, postoji velika verovatnoća da idemo u Crnu Goru", rekao je Đoković.

Novak je govorio i ostalim turnirima u okviru Adria turneje.

"Banjaluka će biti uskoro potvrđena, vrlo verovatno idemo tamo. Za Banjaluku i Sarajevo ne brinem. I Banjaluka i Sarajevo i Crna Gora treba da se potvrde početkom sledeće nedelje i zato ne mogu da kažem zasigurno da ćemo ići tamo, ali šanse su više od 90 dosto za sva tri turnira", dodao je on.

Plan je da turnir u Beogradu bude održan 13. i 14. juna, u Zadru 20. i 21, Crnoj Gori 27. i 28, Banjaluci 3. i 4. jula, te egzibicioni meč sa Damirom Džumhurom 5. jula.

