Đoković otkrio kom Srbinu se divi

Novak Đoković, najbolji srpski sportista, razgovarao je putem Instagram lajva sa svojim dugogodišnjim prijateljem Šervinom Džafarijehom.

Njih dvojica odnedavno sarađuju "na sportskoj ishrani, blagostanju i kako u potpunosti poboljšati naše iskustvo kao ljudskih bića“, kako je u najavi razgovora rekao Novak.

Tema je bilo mnogo, a govorilo se i o Nikoli Tesli, srpskom naučniku i pronalazaču, jednom od Novakovih uzora.

"Jedna od osoba kojoj se divim je Nikola Tesla. On je razumeo važnost uma, vraćati se sebi, biti u savršenoj harmoniji. To je njemu pomogalo prilikom izuma, ideja. Mi samo prolongiramo neizbežno, moramo da se suočimo sa najvećom potragom u životu. Da budemo najbolja moguća verzija sebe", rekao je Đoković.

Đoković ističe da ga je tenis mnogo naučio u životu, te mu pomogao da napreduje.

"Za mene je teniski teren arena gde sve izlazi na videlo. Izaziva me hiljadu stvari i shvatam da mnogo moram da radim kako bih došao do svoje idealne verzije. To me motiviše i pokreće. Tenis je odlična platforma za mene da napredujem", dodao je Novak.

