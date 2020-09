Đoković otkrio kome je poslao poljubac tokom meča

Srpski teniser Novak Đoković uputio je ka jednom navijaču sarkastičan poljubac tokom meča sa Mikaelom Imerom u prvom kolu Rolan Garosa, a otkrio je da je muškarac u majici sa imenom Rodžera Federera njegov prijatelj.

Sredinom trećeg seta današnjeg meča, pri rezultatu 3:3, Đokovića je tokom jednog poena ometao gledalac koji je na sebi mao majicu s imenom velikog Noletovom rivala Federera i prekriženim imenom Rafaela Nadala. Đoković je došao do brejk-lopte i nakon što ju je realizovao, okrenuo se prema navijaču i poslao mu sarkastični poljubac.

Kada je sjeo na klupu, vrtio je glavom i onda rekao:

"Meni si našao za***avati."

Kamere su uhvatile muškarca kako se smijulji na tribini, prenosi Index.hr.

Đoković je poslije meča istakao da je 'navijač' na tribinama bio njegov prijatelj iz djetinjstva.

"Poslao sam mu poljubac, bio sam srećan što sam ga video tamo", rekao je Nole, a prenio Sport klub.

It seems Djokovic received some heckling after missing a point, gave a long glare to a guy wearing a Federer cap, and then send a kiss. #RG20 pic.twitter.com/E6gHOFJIVe