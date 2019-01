Đoković otkrio planove za dalje

Novak Đoković se na putovanju ka Evropi iz Australije, gdje je rekordni sedmi put osvojio tamošnji Gren slem, na kratko našao u Nici, a lokalnim novinarima Kanala + to nije promaklo pa su ga na aerodromu odmah upitali – šta dalje. I, svoje ambicije najbolji teniser svijeta nije skrivao.

Nole je, pobjedivši Rafaela Nadala za svoju 15. Gren slem titulu, prišao na dvije zaostatka za slavnim Špancem. Na terenima s betonskom podlogom je Đoković daleko bolji – ima deset takvih trofeja (sedam iz Melburna, tri sa US Opena), Nadal svega četiri (jednu sa Australijan opena, tri iz Njujorka), a i na vimbldonskoj travi je Nole uspješniji, vodi sa 5:2.

Pa opet, Đoković ne odstupa od velikih snova:

"Gren slemovi su, istorijski posmatrano, najveći događaji koje imamo u tenisu. Naravno da želite da baš na tim nadmetanjima igrate najbolje, ali u isto vreme ne smemo da zaboravimo druge turnire koji su takođe veliki, poput ATP 1000 serije. Sledeći, kada je reč o Gren slemovima, je Rolan Garos, ali to je tek krajem maja, a mene do tada čeka mnogo nastupa, najpre na terenima sa betonskom podlogom, potom i na onima sa šljakom. Duga je sezona, ali se radujem takmičarskim nastupima", istakao je Đoković.

Prije novih napora srpski as se planira dobro odmoriti.

"Ipak, prvo moram da se osvežim, da napunim baterije. Jer, koliko god je važno da se radi, važno je i okrepiti se, biti uz porodicu. Želim i da pronađem novu energiju i vratim se na teren da bih još uživao. Kao što sam rekao, ovo je tek početak sezone, a da li ću moći da držim sva četiri grend slema u isto vreme, ne znam. Imaću šansu na Rolan Garosu i, jasno je, imam veliki motiv", ne beži Nole od činjenice da je najveći vladar Otvorenog prvenstva Francuske Rafael Nadal, koji je tamo pomenutih 11 puta podizao pehar, uključujući i dvije posljednje godine.

