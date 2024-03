Đoković otkrio šokantne detalje o penziji

Novak Đoković otkrio je da je razmišljao o povlačenju iz tenisa 2018. godine, poslije brojnih problema sa laktom.

U intervjuu sa Džefrijem Katcenbergom, Đoković je otkrio kako je izgledala njegova povreda lakta, najozbiljnija u karijeri.

''Počeo sam da osećam bol 2016. godine, vukao sam tu povredu lakta neko vreme. Oduvek sam bio protiv tableta protiv bolova, ali morao sam da ih uzimam, nisam nikako drugačije mogao da igram. Nisam želeo da izneverim sebe, porodicu, navijače… Postajalo je sve gore, ubio sam sve senzore za bol, i došlo je do tačke – u četvrtfinalu Vimbldona – da nisam mogao da serviram, nisam mogao da podignem ruku'', rekao je Đoković.

Pa je dodao:

''Tada sam znao da je gotovo, tada sam morao da preuzmem nešto radikalnije. Izbegavao sam operaciju po svaku cenu, pa nisam igrao do kraja sezone. Probao sam sve različite metode da se zalečim, ali osetio sam bol opet na pripremama za sledeću sezonu. Otišao sam da igram u Australiji, a posle toga sam postao svestan da moram na operaciju''.

Bila je to nevoljna odluka za Novaka, koji je otkrio da se jako loše osjećao poslije operacije.

''Uradio sam to, vratio sam se šest nedelja kasnije. Plakao sam posle operacije, ne zato što me je bolelo, nego zato što sam se osećao kao da sam izneverio sebe – moja filozofija uvek je bila da izbegnem operaciju. Moja mama je bila tu, pokušala je da me ubedi da je to u redu, da je normalno i da svi prolaze kroz to. Nadam se da će to ostati jedina operacija koju ću imati. Tada sam već imao 30 godina, što za tenisera znači da ulazi u poslednju fazu karijere''.

Kada se vratio na teren posle operacije, Novak je u Indijan Velsu izgubio od Tara Daniela, zatim i od Benoe Pera u Majamiju. To je, prema njegovim rečima, bila najniža tačka.

''Jesam se osetio kao da želim da napustim tenis, moram to da kažem, naročito u tih nekoliko meseci posle operacije. Prvi put u mnogo godina, ispao sam iz top 20, igrao sam najgore što sam ikada igrao i gubio od momaka od kojih nikada ranije nisam. Osećao sam se jadno na terenu. Osećao sam da je to možda trenutak (da se povučem). Morao sam da promenim i pokret pri servisu, biomehaniku, tehniku, taktiku – sve je bilo pred izazovom. Okupio sam svoj tim i rekao im: ’Slušajte, počinjem da se udaljavam od profesionalnog tenisa, mislim da je možda vreme za naredno poglavlje'', kaže Novak.

A potom je dodao:

''Moja žena, moj agent i moj tim su mi rekli da opet promislim, da dam sebi malo vremena. Glava mi je bila vruća, tek sam izašao s terena posle jednog od poraza. Nekad sam i ja vruće glave, moja žena može da posvedoči. Izgubio sam meč u Majamiju i rekao 'gotov sam'. Oni su mi rekli da promislim i zaista sam zahvalan što sam imao tu veliku podršku i pravi savet, pošto mi je u tom trenutku bilo potrebno da se smirim. Premotamo napred – u drugom delu 2018. godine osvojio sam dva slema, osvojio Vimbldon, US open i opet sam krenuo nabolje''.

A sada je na 24 slema i rekorder je u skoro svakoj zamislivoj statistici u istoriji – Novak Đoković.

