Đoković otkrio šta će prvo da uradi kada izađe iz karantina

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković se već šest dana nalazi u karantinu u Adelejdu.

Kretanje i sloboda, koji su mu ograničeni još oko nedjelju dana, ne padaju mu lako, baš kao ni ostalim igračima i igračicama.

Novak je u više navrata komunicirao s navijačima i medijima sa balkona hotelske sobe.

Novinari su opet prišli, a srpski teniser je dao jedan od najneobičnijih intervjua u životu.

"Čudno je biti zaključan u sobi 14 dana, ali u isto vreme smo mnogo srećni u odnosu na igrače iz Melburna, jer imamo više sati koje možemo da provedemo napolju i na terenu", rekao je Đoković.

Šta će prvo uraditi kada izađe iz izolacije?

"Prva stvar koju ću uraditi u petak ujutru je da ću da trčim pravo do ovog parka i provešću tamo sat vremena", dodao je on.

(B92.net)

BALCONY BANTER: Novak Djokovic has had a candid chat to the media from quarantine, as the tennis player's controversial time in isolation reaches halfway. He's hit back at criticism over his open letter of so-called demands to Tennis Australia. | @HannahFoord10 pic.twitter.com/Bb0sfbipUO