Đoković otkrio šta je rekao Alkarasu na mreži

Novak Đoković je ušao u sedmo finale Rolan Garosa, pobjedom nad Karlosom Alkarasom rezultatom 3:1, a meč je obilježila povreda mladog Španca, tačnije, grčevi, zbog kojih praktično nije postojao na terenu u trećem i četvrtom setu.

"Pre svega, moram da kažem da Karlos nije imao sreće. Šteta, na ovakvom nivou, poslednja stvar koju želiš su grčevi i fizički problemi u kasnoj fazi grend slema. Nadam se da će se brzo oporaviti i uskoro vratiti. Rekao sam mu na mreži, on zna koliko je mlad, da je fantatičan igrač i da će sigurno u budućnosti osvojiti turnir. Bilo mu je teško da odluči da li da preda ili ne. On je neverovatan takmičar, fin dečko i zaslužuje svu podršku. Čestitam mu što je izdržao do kraja i zato zaslužuje veliko poštovanje. Obojica smo bili na fizičkom limitu, nisam se ni ja osećao dobro. Igrali smo rame uz rame, a onda se to dogodilo i od tog momenta je bio drugačiji meč. Trudio sam se samo da ostane fokusiran, video sam da se muči sa druge strane mreže, ali nadam se da će se vratiti", rekao je Đoković na terenu.

Potom je nešto detaljnije pričao o svojoj igri u ovom polufinalu.

"Nije lako zadržati takav intenzitet na terenu. U prvih set i po igrao sam jako dobro i imao šanse, a na kraju drugog seta je on bio bolji i zaslužio je set. Morao sam da budem agresivan i da rano hvatam lopticu, jer bi onda on to radio. On je veoma energičan, morao sam da mu pariram i da budem još bolji od toga. Ponosan sam što sam stigao do još jednog finala i veoma sam srećan", rekao je Đoković, prenosi b92.

Ostao je još jedan meč, još finale do istorije.

"Nije još gotovo, imam još jedan meč za dva dana da igram za tu 23. titulu. Živim san, još jedno finale Rolan Garosa. San je igrati ovde još jednom, da pokažem svoju najbolju igru. Nadam se da ću jednog dana ponovo osvojiti ovaj turnir", poručio je Đoković.