Đoković otkrio za koga je "svirao violinu"

Neobičnu proslavu je imao Novak Đoković nakon prolaska u osminu finala Vimbldona i pobjede nad Aleksejem Popirinom (3:1).

Srpski teniser se okrenuo ka dijelu tribina gdje je sjedila njegova porodica i sa reketom oponašao sviranje violine. Ispostaviće se, to je bila poruka za njegovu ćerku.

"To je bilo za Taru! Tara moja svira violinu već neko vreme, šest meseci i to je bio naš dogovor da ću tako da proslavim", objasnio je Đoković.

Potom je govorio o proslavama drugih sportista koje su mu drage.

"Bolt! Ronaldo i ono "siu", sviđa mi se i Agasijevo mahanje sa poljupcem i kada se pokloni. Guga na Rolan Garosu sa srcem, Conga je imao onaj zanimljivi fudbalski, ima interesantnih... Belingem, ono jednostavno raširi ruke, Alkaras je to uradio, to sam i ja uradio na Rolan Garosu. Interesantno je i zabavno da to možemo da uzimamo iz drugih sportova, spajamo sportove, brzo mrežama proputuje. Svako ima nešto svoje, ja sam menjao, zavisi od momenta i osećanja, evo sada imam violinu", rekao je Novak i dodao da to nije prvi put da je takva proslava viđena na njegovim mečevima:

"Štepanek je bio prvi koji je to uradio, šalio sam se sa njim, imao je tu proslavu, čak smo se prisećali kada sam 2007. godine igrao na US Openu protiv njega u pet setova po nekoj velikoj vrućini. Bio je neki lud poen, onda je on to uradio, onda sam ja onda njemu uzvratio kroz poen-dva, od tada datira", piše B92.

