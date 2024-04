Đoković otkrio zbog čega se loše osjećao na terenu

Najbolji igrač svijeta je slavio u četvrtfinalu Monte Karla rezultatom 7:5, 6:4, poslije nešto malo više od dva sata igre.

Nije ovo bio pretjerano lijep meč za oko, ali pobjedi se ne gleda u zube pogotovo u Novakovom slučaju kada je ovo sve prirpema za neke više ciljeve kako u nastavku sezone na šljaci tako i u daljem toku same sezone.

"Teško je bilo za obojicu. On je jedan od najbržih igrača. Mnogo lopti vraća. Ono što 99% igrača ne vraća... Iznenadio me je sa nekim pasing-šotovima, naročito kada sam imao brejk prednosti. Nismo igrali na visokom nivou, grešili smo dosta, bilo je mnogo uzastopnih brejkova. To je očekivano za šljaku, ali ne baš ovoliko. Ali, pobeda je pobeda", rekao je Đoković.

A potom se osvrnuo i na samu težinu meča te šta mu je i koliko bilo teško.

"Bio je izuzetno iscrpljujuć meč, kao juče. Nisam se dobro osećao na terenu. Trebalo mi je dosta da se oporavim posle dugih poena. Uspeo sam da pronađem strpljivu igru, odigram loptu više. Rekao je na mreži 'ugly', da je bila ružna igra. Složio bih se sa njim. Ali, dobro, to je ponekad očekivano. Drago mi je što sam pobedio", kazao je Đoković.

Kako je već poznato, srpski teniser će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela Igo Amber – Kasper Rud.

"Idemo u poslednja dva dana turnira. Nadam se da ću biti fizički spreman. Znam kada sam fizički spreman da sve može da se postigne i da svako može da se pobedi", istakao je Novak u izjavi za "Sport Klub" nakon završenog meča.

