Đoković otvoreno: Ja sam za mogućnost izbora (VIDEO)

​Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković zapušio je usta svim kritičarima. Nakon pandemije kovid virusa nije želio da primi vakcinu što ga je dosta dugo odvojilo van terena i stvorilo brojne probleme na raznim turnirima, a to je kulminiralo odlaskom na Australijan Open.

Međutim, u najskorijem intervjuu je istakao da nije ni pro, ni anti-vakser. On je istakao da će uvijek podržati filozofiju mogućnosti izbora.

"Ljudi pokušavaju da me deklarišu kao anti-vaksera. Nisam anti-vakser, niti sam pro-vakser, ja sam za mogućnost izbora" izjavio je Novak Đoković za emisiju "60 minutes".

Novak će se treninzima vratiti 10. decembra, kako najavljuje njegov kondicioni trener, a prvi egzibicioni meč bi trebao da ima sa Alkarazom 27. decembra.

Nakon toga će učestvovati na Junajted kupu u Pertu, prenosi "Telegraf".

NEW - Tennis champion Novak Djokovic: "I'm not anti-vax. Nor I am pro-vax. I'm pro-freedom to choose."pic.twitter.com/rqBMsmr3Xj