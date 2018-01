Đoković pobjedom slavio povratak na teren

Novak Đoković vratio se na teren poslije šestomesečne pauze i u dva seta pobijedio Dominika Tima, u egzibicionom meču na Kujong Klasiku u Melburnu.

Nekadašnji najbolji teniser svijeta slavio je poslije 64 minuta igre protiv Austrijanca – 6:1, 6:4.

Srpski teniser odigrao je furiozan prvi set u kojem je dopustio Timu samo jedan gem i poslije samo 20-tak minuta igre na semaforu je bilo 1:0.

Ljubitelji tenisa imali su šta da vide od Đokovića koji je djelovao veoma raspoloženo, a posebno raduje dobar servis, koji je možda i najvažniji u povratku na teren.

Tri puta je napravio brejk u prvom setu, a imao je samo tri neiznuđene greške u ovom periodu meča.

Novak je pokazao da je povreda lakta iza njega – povreda koja ga je odvojila od terena šest mjeseci i zbog koje je posljednji meč odigrao još na Vimbldonu 2017. godine.

Tokom drugog seta vidjeli smo znatno veću borbu na terenu, Tim je više prijetio i mogao je do brejka na rezultatu 4:4. Ipak, Đoković je tada spasao nekoliko brejk-lopti, dobio gem, a potom i napravio brejk za pobjedu – 6:1, 6:4.

Srpski teniser vratio se na trijumfalan način i igra protiv Tima može da samo da raduje ljubitelje "bijelog sporta".

Australijan open na programu je od 15. do 28. januara.

HE'S BACK!@DjokerNole is in ominous form at the #KooyongClassic defeating World No. 5 Dominic Thiem in straight sets 6-1 6-4. pic.twitter.com/ilA6TdPC9H