Đoković podijelio teniski svijet - zašto je napustio SAD

Novak Đoković je dospio na metu kritika kolega zbog napuštanja SAD prije nedavnog otkazivanja svih teniskih turnira.

ATP i ITF otkazali su sve teniske događaje do 27, odnosno 20. aprila, počevši s mastersom u Majamiju.

Ta odluka donesena je u četvrtak, a na društvenim mrežama osvanula je fotografija da je srpski teniser u srijedu napustio Majami, iako do tada nije bilo poznato da li će turnira na Floridi biti ili ne.

S obzirom na to da je jedna od najbitnijih ličnosti u svijetu tenisa, kao i predsjednik Savjeta igrača ATP, mnogi su pomislili da je Novak saznao da tenisa neće biti prije ostalih, "manje bitnih" igrača.

"Znači, Đoković je otišao iz SAD prije nego što se znalo da će svi turniri poslije Indijan Velsa (prvi turnir koji je otkazan, bez povezanosti s ostalima) biti otkazani ili odloženi. Gdje su meni takve informacije...", zapitao se japanski teniser Taro Daniel.

Amerikanac Noa Rubin se nadovezao na Danielove riječi.

"Biti dezinformisan je normalna stvar u ovom svijetu. Hajde da nastavimo da samo određenim ljudima govorimo šta se dešava, dok će ostali morati da nagađaju", naveo je Rubin.

Iako je prije srpskog tenisera Majami i SAD nekoliko dana ranije napustio Rafael Nadal, kritičari su se najviše "obrušili" na Novaka.

Ipak, određeni ljudi su stali u njegovu odbranu, kao na primjer bivša teniserka Lindzi Devenport.

"Ljudi moraju da shvate da igrači mogu da donesu odluke iz ličnih razloga. Možda je osjetio potrebu da bude uz porodicu, možda ga ne zanima da čeka turnir koji se možda ni neće održati. Ne znamo kada je odlučeno to što je odlučeno, ali igrači sami donose odluke o tome šta će raditi. On ima dvoje male djece kod kuće i sigurna sam da mu je to bilo prvo na umu", navela je Devenportova.

U istoj emisiji na "Teniskom kanalu" oglasio se i američki teniski stručnjak Pol Anakon.

"Poprilično sam siguran da će on, kao predsjednik Savjeta igrača, biti među prvima koji će saznati da je ovakva odluka donesena i da se ovakve stvari najčešće razlikuju od vremena kada se javno objave", naveo je Anakon.

