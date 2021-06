Đoković podržao Osaku: Hrabra i smela odluka

Prvi igrač svijeta Novak Đoković poručio je da je odluka Naomi Osake da se povuče sa Otvorenog prvenstva Francuske "hrabra i smjela".

Japanska teniserka obrazložila je odluku borbom sa anksioznošću i depresijom.

"Mogu vrlo dobro da je razumem i saosećam s njom. Mnogo puta sam izvukao deblji kraj u medijima. Znam kako je to. Podržavam je. mislim da je vrlo hrabra da to učini. Zaista mi je žao što je prolazila kroz bolna vremena i psihički patila. Nisam razgovarao s njom, ali čini se da se mučila. Nadam se da će se oporaviti. Ona je veoma važan igrač i osoba za naš sport. Dakle, moramo je vratiti. Ovo je, moram reći, bila vrlo smela odluka sa njene strane. Ali ona zna kako oseća se najbolje. Ako joj treba vremena da razmisli i napuni baterije, znate, to treba da uradi i ja to u potpunosti poštujem. Nadam se da će se vratiti jača", izjavio je Đoković.

Podsjetimo, on je juče odigrao prvi meč na ovogodišnjem Rolan Garosu u kom je slavio protiv Amerikanca Tenisa Sandgrena rezultatom 3:0 (6:2, 6:4, 6:).