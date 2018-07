Đoković pomeo Sebaljosa za treće kolo Vimbldona

Najbolji srpski teniser plasirao se u treće kolo Vimbldona pobjedom nad Orasijom Sebaljosom u tri seta.

Novak je do pobjede došao sa 6:1, 6:2, 6:3.

Na startu prvog seta Nole je bio siguran, a potom odmah napravio brejk. Potvrdio ga je lako i došao do 3:0. Do kraja seta Sebaljos je uzeo samo jedan gem, a Đoković je napravio još jedan brejk i došao do 1:0 u setovima.

Gdje je stao u prvom Srbin je nastavio u drugom setu. Na startu pravi dva brejka i lagano dolazi do 4:0. Imao je šansu za još jedan brejk, ali je Sebaljos spasio dvije brejk lopte. Uspio je Argentinac da osvoji dva gema, ali ne i da ugrozi stečenu prednost Srbina, pa je Đoković poveo sa 2:0 u setovima.

I na startu trećeg seta Nole pravi brejk, a potom ga potvrđuje. To mu je bilo dovoljno da dođe do pobjede i trećeg kola Vimbldona.