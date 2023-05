Đoković pomogao dječaku kojem je pozlilo, u naručju ga iznio na tribine

Srpski teniser se priprema za Rolan Garos, a u subotu je odradio otvoreni trening zajedno sa Karenom Hačanovim, a tribine su bile ispunjene skoro do poslednjeg mjesta.

Bilo je izuzetno vrelo i sparno pa se dogodila i neprijatna scena na tribinama, a pozlilo je i jednom dječaku.

Novak je odmah prekinuo trening, ne bi li pomogao mladom navijaču. Spustio ga je do terena, doveo ga je do klupe i pomogao mu da se osvježi, dao mu je i vodu ledeni peškir, koji je ovaj stavio oko vrata. A onda ga je doveo ponovo do dijela gdje je bio na tribinama, a onda ga je podigao u naručje i vratio na tribine.

Novakov gest izazvao je oduševljenje čitavog stadiona koji mu je aplaudirao.