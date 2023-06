Đoković ponovo teniser broj 1 na ATP listi

Novak Đoković je ponovo teniser broj 1 na ATP listi! Nekoliko nedjelja je ovo mjesto držao Španac, Karlos Alkaraz.

Ali, Novak je i u direktnom duelu protiv Alkaraza pokazao da mu trenutno nema ravnog, a u finalu protiv Ruda je potvrdio klasu i da mu nema ravnog u istoriji tenisa, pošto je obezbijedio 23. Grend slem turnir u karijeri i izdvojio se u odnosu na Rafaela Nadala, koji je ostao na 22.

Novak je pobjedom u finalu Rolan Garosa zaradio 2.000 bodova, na šta je oduzeto 360 bodova iz četvrtfinala prošle godine, a zahvaljujući tim poenima došao je do 7.595 bodova, što mu je donijelo prvo mjesto na ATP listi, koja će biti ozvaničena u ponedjeljak.

Novak Djokovic wins the French Open and passes Rafael Nadal for the most Grand Slam titles in men's tennis history pic.twitter.com/FMD0akMDPq