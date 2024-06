Đoković poslije epskog trijumfa: Zainatim se kada me otpisuju

​Najveći spektakl Rolan Garosa priredili su Novak Đoković i Lorenco Museti koji su meč završili u tri sata iza ponoći. Srpski as je preživio dramu i slavio, a poslije pobjede bio je toliko pun adrenalina da je publiku pitao da ga vode na žurku.

Imao je prvi reket svijeta snage i za konferenciju na kojoj je objasnio da je do pobjede došao jer se zainatio.

Poslije nevjerovatnog meča Novak Đoković djelovao je kao da ima snage za još dva takva duela. Za to je jednim dijelom zaslužna i publika koja je počela da ga podržavam u teškim momentima.

"Hvala vam mnogo. Malo ću pričati na francuskom, malo na engleskom. Želim da čestitam Lorencu, šteta što je izgubio. Ovako kasno ili ovako rano završiti meč porazom. Igrao je nevjerovatan meč, bio je jako blizu da dobije ovaj duel. Uspio sam da odlučim četvrti set, kada je on bio bolji igrač na terenu. Bilo je nevjerovatno to kako je on igrao, pravio je malo grešaka i bio sam u velikom problemu" rekao je Đoković poslije pobjede.

Istakao je i da je publika zaslužila da vidi spektakl kakav su priredili on i Museti, a potom je navijače upitao da ga vode na žurku.

"Publika ovde je zaslužila sve ovo. Dali ste mi energiju, dali ste mi snagu, hvala vam na svemu tome. Prosto nevjerovatno da ste još uvijek ovdje. Naročito ova djeca, treba da idete da spavate. Zahvaljujem vam se. Možda i moj najbolji meč ovdje ikada. Hvala vam za sve što ste uradili. Morate da spavate. Idite da spavate, iako neće biti lako zbog adrenalina. Ako organizujete žurku, zovite me" rekao je Novak.

Prelomni trenutak dogodio se u petom gemu četvrtog seta. Srpski as je u tim trenucima konačno uspio da podigne nivo igre kako bi parirao Italijanu koji je do tog momenta pogađao sve što poželi.

"Hvala navijačima, uglavnom su Musetija podržavali do 2:2 u četvrtom setu. Tu se nešto promijenilo. Ne znam šta. Hvala im što su stali na moju stranu i počeli da skandiraju moje ime. To me je pokrenulo i dalo mi je veliki podstrek. Dali su mi energiju koja me nosila do kraja meča, izgubio sam samo jedan gem od tada u tom setu" rekao je Novak.

Na konferenciji za medije oko 03.30 časova ujutru prvi reket svijeta istakao je da je ovo bio jedan od njegovih najuzbudljivijih mečeva u karijeri.

"Јedan od najuzbudljivijih mečeva koje sam do sada odigrao. Na mreži sam mu rekao da treba da bude ponosan na borbu, jedan je nažalost morao da izgubi. Bila je izvanredna borba, ovakve mečeve je ljepše dobiti nego izgubiti. Odigrao je, bar koliko sam ja vidio, najbolji tenis koji je ikada odigrao. Ako nastavi ovako, blistava mu je budućnost" poručio je najbolji teniser svih vremena.

Novak od početka godine nije osvojio nijednu titulu, mnogi su već počeli da govore o njegovoj penziji, ali on je svima stavio do znanja da je daleko od toga.

"Moja životna priča je takva, da se zainatim kada me svi otpisuju, da pokažem od čega sam satkan, pokazao sam to mnogo puta u karijeri. Nastavljam, to me dodatno motiviše kada me ljudi otpisuju. Nismo završili turnir. Kako je rekao pokojni Kobi Brajant: 'Posao je završen? Posao nije završen'," zaključio je Đoković.

U osmini finala srpskog asa očekuje susret protiv Franciska Serundola, Argentinca koji je sliminisao Tomija Pola, prenosi "BL-portal".

