Đoković poslije pobjede protiv Nadala: Moralo je malo da se zakomplikuje

Srpski teniser Novak Đoković izjavio je danas da je zadovoljan pobjedom protiv Španca Rafaela Nadala na Olimpijskim igrama u Parizu i dodao da je osim četiri gema u drugom setu odigrao savršen meč.

Đoković je danas u drugom kolu OI savladao Nadala 6:1, 6:4.

"Moralo je malo da se zakomplikuje, tako to biva u našim duelima pogotovo na velikim stadionima i turnirima. Na ovom smo odigrali dosta mečeva, ali na Rolan Garosu. On ima dosta bolji skor kada je u pitanju šljaka. Ali, poslednjih četiri ili pet godina sam uspevao da pronađem rešenja. Nismo igrali dve godine, bio je dosta povređen, osetilo se to. Udara lopticu odlično, ali kretnja... Publika se umešala, podržala ga, vratila ga u život, počeo je da igra dobro, ja sam se povukao", rekao je Đoković za RTS poslije meča sa Nadalom.

Đoković je u drugom setu imao prednost od 4:0, ali je Nadal uspio da izjednači na 4:4. Srpski teniser je potom osvojio dva gema i uspio je da stigne do pobjede.

"Počeo sam da sumnjam u svoje udarce, dozvolio sam da preuzme poziciju na terenu. Kad sam ga brejknuo sa starim lopticama, znao sam da ću doći na ovu stranu, ako nađem dobre servise kao što sam imao na meč loptu, da će biti sve u redu. Osim ta četiri gema posliuje vođstva od 4:0 u drugom setu, igrao sam savršen meč i zadovoljan sam", dodao je najbolji srpski teniser.

Đoković će u osmini finala OI igrati protiv pobjednika duela između Nijemca Dominika Kepfera i Italijana Matea Arnaldija.

"Rasterećenje je kada nemate Nadala na putu kada je u pitanju šljaka na Rolan Garos. Kada sam video žreb, znao sam da će biti teško. Bio sam spreman za Nadala. Pred OI sam trenirao dobro, odigrao sam odlično. Imao sam vremena da se pripremim za njega. Moja igra je to i pokazala", zaključio je Đoković.

