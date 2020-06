Đoković postavio “trešnja” izazov

“Трешња” изазов са Вигором у његовом дворишту. Млад је,шармантан али мало кратак у скоку. Cherry picking challenge with Vigor in his backyard. He is young and charming but just a little short with his jump :-) more cherries for me!

A post shared by Novak Djokovic (@djokernole) on Jun 4, 2020 at 10:32pm PDT