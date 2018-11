Đoković potvrdio: Otkazana egzibicija u Saudijskoj Arabiji

Novak Đoković i Rafael Nadal se neće sastati na egzibicionom meču u Džedi, u Saudijskoj Arabiji, kako je bilo prvobitno najavljeno.

Đoković i Nadal trebalo je da igraju 22. decembra u Saudijskoj Arabiji, ali se u međuvremenu Španac povrijedio, otkazao Pariz i London, a sada kako stvari stoje i ovu egzibiciju.

Srpski i španski teniser su bili pod velikim pritiskom javnosti zbog igranja u Saudijskoj Arabiji, s obzirom da je saudijski novinar disident Džamal Kašogi, koji živi i radi u SAD, brutalno ubijen u saudijskoj ambasadi u Istanbulu zbog čega je ova zemlja na udaru kritika.

Novak je na konferenciji za medije pred početak Završnog mastersa u Londonu potvrdio da se egzibicija neće odigrati i kao razlog naveo Nadalovu povredu.

On je o žestoko kritikovanom nastupu u Saudijskoj Arabiji ranije izjavio: "Ja lično uvijek pokušavam da ostanem van politike. Ne volim da se miješam u bilo kakve političke rasprave i situacije. Nesrećno je to što smo obojica (on i Rafa) sada odjednom upleteni u sve to".

Nadal i Đoković trebalo je da zarade po oko 1.000.000 dolara za nastup u Džedi, prema nezvaničnim informacijama.

Srpski teniser pričao je i o Završnom mastersu.

"Nije da želim da ode iz Londona, ali mislim da bi koncept ovog turnira trebalo da bude takav da se on stalno seli. Ovo je najveći turnir koji je u organizaciji ATP i na njemu igraju najbolji svjetski igrači. Bio bi to sjajan potez za promovisanje tenisa", izjavio je Đoković.

Za Marjana Vajdu, najboljeg trenera sezone, imao je samo reči hvale.

"Marjan je meni više od trenera. On mi je prijatelj, član porodice, neko na koga uvijek mogu da se oslonim. Čak i kad nismo radili jedan sa drugim uvijek smo razgovarali. Imamo takav odnos da ništa ne može da ga pokvari", dodao je Novak.

Malo ko je vjerovao da Đoković može do povratka na "broj 1" prije kraja godine, ali Srbin jeste.

"Veoma sam ponosan na to (povratak na br. 1). Sve je imalo poseban osećaj zbog cijelog 'putovanja' na kojem sam bio. Izgledalo je malo vjerovatno da se nađem u ovoj poziciji, ali ja nikada nisam mislio da je nemoguće. Savršenih pet mjeseci za kraj godine", jasan je Đoković.

(B92)