Đoković potvrdio dolazak u Banjaluku

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković bio je utučen i kao rijetko kada ranije slabo raspoložen za priču poslije eliminacije u osmini finala masters turnira u Monte Karlu. Međutim, Srbin je potvrdio svoj dolazak na ATP turnir Srpska open u Banjaluci.

Bolji od njega bio je Lorenco Museti u tri seta rezultatom 4:6, 7:5, 6:4.

"Osjećaj je užasan poslije ovakvog meča, ali čestitke mom protivniku. Ostao je čvrst u odlučujućim trenucima i to je to, to je sve što imam da kažem. Nek mu je sa srećom" započeo je Đoković.

Novinari su ga pitali i o povrijedi desne ruke na kojoj je nosio steznik.

"Nemam šta da kažem. Okej sam, dobro sam. Čestitke njemu. Idemo dalje. Uvijek se nadaš dobrom danu u kancelariji, ali da, znam da ne igram tako sjajno i da on igra veoma dobro, tako da sam znao da će biti težak meč" istakao je sjajni Srbin.

Da li misli da mu je ovaj turnir bio katastrofalan?

"Ne mislim da je ovo katastrofalno, ali osjećam se trenutno loše jer sam izgubio meč. To je sve. Čestitam mom protivniku" naglasio je Novak.

Q. Can you say a bit more about your arm... NOVAK DJOKOVIC: I cannot say nothing. I'm okay. I'm fine. Congrats to him. We move on. He also confirmed he will play in Banja Luka next week.