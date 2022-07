Đoković poveo, sve može da riješi u četvrtom setu

LONDON - Na centralnom terenu, nešto poslije 15 sati počelo je veliko finale Vimbldona između srpskog tenisera Novaka Ðokovića i Australijanca Nika Kirjosa.

17.10 - Novak Đoković poveo je u finalu Vimbldona protiv Nika Kirjosa i trenutni rezultat je 2:1 za srpskog tenisera. U trećem setu Đoković je pobijedio Kirjosa rezultatom 6:4. Đoković ima priliku da pitanje pobjednika riješi u četvrtom setu i tako osvoji sedmu titulu u Londonu.

15.41 - Kirjos osvojio prvi set!

Nik Kirjos poveo je u finalu Vimbldona protiv srspkog tenisera Novaka Đokovića. Kirjos je od Đokovića bio bolji i prvi set dobio rezultatom 6:4.

16. 22 - Novaku Đokoviću pripao je drugi set i tako je izjednačio u finalu Vimbldona protiv Nika Kirjosa na 1:1. Srpski teniser je u drugom setu bio daleko bolji od svog suparnika i pobjedio ga rezultatom 6:3. Inače, ovo je njima prvi međusobni meč nakon pet godina.

