Đoković pozvao navijače da aplauzom podrže Šarapovu

Marija Šarapova je danas objavila da završava uspješnu tenisku karijeru, a Novak Đoković je nakon pobjede u drugom kolu Dubaija pozvao navijače na stadionu da velikim aplauzom odaju priznanje Ruskinji.

"Upravo sam čuo vijest i želim da joj svi aplaudiramo za ono što je uradila u karijeri. Veliki je borac, posvećena je onoliko koliko neko može biti u našem sportu i podsjeća koliko je snaga volje važna da da se preskoče sve prepreke. Posljednjih godina je imala mnogo povreda i operacija i pokazala nam je kakav mentalitet šampiona ima. Žao mi je što je završila karijeru s povredom, ali imala je fantastičnu karijeru i može biti ponosna na sebe", rekao je Đoković.

Šarapova je osvojila pet Gren Slem titula. Osvajala je Vimbldon, Australijan Open i US Open jednom, dok je dva puta bila najbolja na Rolan Garosu.

Marija je do prvog Gren Slema stigla sa svega 17 godina, a na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine osvojila je srebrenu medalju.

