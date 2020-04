Đoković predstavio plan za pomoć teniserima

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković, koji je predsjednik udruženja ATP igrača, poslao je pismo svim teniserima u kojem je predstavio plan za pomoć slabije rangiranim igračima, sa manjim zaradama.

"Najboljih 100 na svetu u singlu i najboljih 20 u dublu učestvovaće u finansijskoj podršci Fonda za slabije plasirane tenisere. Najboljih pet na svetu doniraće po 30.000 dolara, od 5. do 10. mesta izdvojiće po 20.000, od 10. do 20. 15.000 dolara, teniseri rangirani od 20. do 50. doniraće 10.000 dolara, dok će oni od 50. do 100. uplatiti po 5.000 dolara u fond", navodi se u pismu Đokovića, koje je objavio Džon Verthajm, novinar "Tenis TV".

Uz to, najboljih 20 u dublu doniraće po 5.000 dolara, pa bi ukupna suma trebalo da bude 1.050.000 dolara.

"Kada na to dodamo sumu koju bi trebalo da donira ATP, a potom i Grend slemovi, doći ćemo do sume od oko četiri do četiri i po miliona dolara", poručio je Đoković.

Prvi teniser svijeta je otkrio je da su Federer, Nadal i on predložili da 50 odsto od nagradnog fonda završnog turnira u Londonu, ako se odigra u novembru/decembru, ide u Fond ili ako se ne odigra, onda bi isto trebalo da se uradi na Australijan openu 2021. godine.

"Ne samo nas trojica, svi koji budemo učestvovali na Završnom turniru ili Australijan openu trebalo bi da doniramo ono što smo osvojili. To je fer način da svi učestvuju", istakao je Đoković.