Đoković predstavio sparing partnera

Aktuelni šampion Vimbldona Novak Đoković na konferenciji je malo detaljnije govorio i o svom sparing partneru. U pitanju je Karlos Gomes-Erera, poznatiji i kao Čarli, koji već neko vrijeme sarađuje sa srpskim teniserom.

Španac (33) je u karijeri odigrao samo četiri meča na ATP turu, a najbolji plasman mu je bilo 195. mjesto u julu 2021. godine.

"Osim što je sparing partner on je i prijatelj dugi niz godina, najbolji je prijatelj mog srednjeg brata Marka i takođe jedan od mojih boljih prijatelja, znam ga dugi niz godina, 15 godina se znamo zapravo, još dok sam igrao turnir u Madridu u dvorani. To su neke prve godine kada smo se upoznali i kada smo krenuli da se družimo. Igrao je dosta turnira sa Markom i postao je član naše familije, jako blizak čovek nama. Mnogo smo puta trenirali zajedno kada je bio aktivni igrač, prošle godine je odlučio da se povuče, razgovarali smo, a ja sam poželeo da se pridruži timu, svi su se složili. Osim što je sparing partner i asistent prvog trenera, on je neko ko je jako dobro organizovan i pomaže i u logističkom i analitičkom smislu našem timu", rekao je Đoković na konferenciji za medije poslije pobjede nad Stenom Vavrinkom.

Novak i Karlos su 2021. nastupali i u dublu zajedno, na Majorki, kada su stigli do finala, nakon čega je srpski teniser zbog povrijede morao da otkaže nastup, prenosi "Telegraf".

Đoković će naredni meč na Vimbldonu igrati u nedjelju, kada će mu u okviru osmine finala protivnik biti Hubert Hurkač.